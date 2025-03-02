التعادل يحسم مباراة مصر وجنوب أفريقيا بتصفيات أمم أفريقيا للمحليين

كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة منتخب مصر للمحليين أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا، في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

وسجل هدف منتخب مصر الوحيد في اللقاء اللاعب محمد عنتر في الدقيقة 66 من عمر المباراة، قبل أن يحرز اللاعب جايمي ويبر هدف التعادل لجنوب أفريقيا في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وتقام مباراة العودة بين المنتخبين يوم 9 مارس الجاري في مصر، لحسم التأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس أمم أفريقيا للمحليين.

وسيلاقي الفائز من مباراة الفراعنة أمام جنوب أفريقيا، الفائز من المواجهة الأخرى والتي تجمع بين جزر القمر ومالاوي، في المرحلة النهائية من التصفيات المقرر إقامتها في أغسطس المقبل.

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