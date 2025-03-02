مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

الكمار

1 0
19:45

توتنهام هوتسبر

الدوري الأوروبي

ريال سوسيداد

1 1
19:45

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

روما

1 1
22:00

أتلتيك بلباو

دوري المؤتمر الأوروبي

كوبنهاجن

1 2
19:45

تشيلسي

الدوري السعودي

القادسية

1 1
21:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

التعادل يحسم مباراة مصر وجنوب أفريقيا بتصفيات أمم أفريقيا للمحليين

07:44 م الأحد 02 مارس 2025

منتخب مصر وجنوب أفريقيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة منتخب مصر للمحليين أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا، في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.

وسجل هدف منتخب مصر الوحيد في اللقاء اللاعب محمد عنتر في الدقيقة 66 من عمر المباراة، قبل أن يحرز اللاعب جايمي ويبر هدف التعادل لجنوب أفريقيا في الدقيقة 80 من عمر المباراة.

وتقام مباراة العودة بين المنتخبين يوم 9 مارس الجاري في مصر، لحسم التأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس أمم أفريقيا للمحليين.

وسيلاقي الفائز من مباراة الفراعنة أمام جنوب أفريقيا، الفائز من المواجهة الأخرى والتي تجمع بين جزر القمر ومالاوي، في المرحلة النهائية من التصفيات المقرر إقامتها في أغسطس المقبل.

أقرأ أيضًا:

إمام عاشور يكشف اللاعب الأقرب له داخل النادي الأهلي

مصدر يكشف موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مباراة مصر وجنوب أفريقيا تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025 منتخب مصر محمد عنتر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان