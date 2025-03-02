كتب - يوسف محمد:

أعلن هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره ريال سوسيداد اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً، في إطار منافسات الجولة ال 26 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: كوندي - باو كوبارسي - إنيجو مارتينيز - جيرارد مارتن.

خط الوسط: مارك كاسادو - بيدري - داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

ويدخل فريق برشلونة اللقاء، هو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، فيما يأتي فريق ريال سوسيداد في المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة.