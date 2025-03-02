مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

الكمار

1 0
19:45

توتنهام هوتسبر

الدوري الأوروبي

ريال سوسيداد

1 1
19:45

مانشستر يونايتد

الدوري الأوروبي

روما

1 1
22:00

أتلتيك بلباو

دوري المؤتمر الأوروبي

كوبنهاجن

1 2
19:45

تشيلسي

الدوري السعودي

القادسية

1 1
21:00

الاتحاد

جميع المباريات

إعلان

"ثلاثي هجومي".. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة ريال سوسيداد بالدوري الإسباني

05:08 م الأحد 02 مارس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    برشلونة ضد أتلتيكو مدريد
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد
  • عرض 10 صورة
    برشلونة
  • عرض 10 صورة
    خلال مباراة برشلونة وخيتافي
  • عرض 10 صورة
    احتفالات لاعبي برشلونة بالنظارات الشمسية
  • عرض 10 صورة
    احتفالات لاعبي برشلونة بالنظارات الشمسية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

أعلن هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره ريال سوسيداد اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً، في إطار منافسات الجولة ال 26 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: كوندي - باو كوبارسي - إنيجو مارتينيز - جيرارد مارتن.

خط الوسط: مارك كاسادو - بيدري - داني أولمو.

خط الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.

ويدخل فريق برشلونة اللقاء، هو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، فيما يأتي فريق ريال سوسيداد في المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 34 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فريق برشلونة الدوري الإسباني برشلونة وريال سوسيداد مباراة برشلونة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان