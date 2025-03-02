كتب- محمد عبدالهادي:

طالبت دالما ابنة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا، بكشف الحقيقة حول وفاة والدها في عام 2020، مشيرة إلى القلق والخوف الذي يساور عائلتها من قوى مؤثرة قد تعرقل التحقيقات.

ومع اقتراب محاكمة الفريق الطبي المتهم بالتقصير في جلسة 11 مارس الجاري، أكدت دالما تمسكها بالبحث عن العدالة، مبدية عزماً على عدم السكوت حتى يعرف الجميع ملابسات ما جرى.

وتحدثت دالما في بودكاست عن خوف والدتها، وقالت: "أمي قلقة وخائفة من المافيا، من الأشخاص الذين يتحكمون في كل شيء".

وأشار دالما إلى أن والدتها دائمًا ما تطلب منها الصمت خوفًا على سلامتها، لكن دالما أكدت بأنها لا تستطيع السكوت، لأنها مدينة لوالدها بالكشف عن الحقيقة، ثم أضافت باكية: "أنا لا أهتم بما يقال، يجب أن يعرف الناس الحقيقة".

وفاة دييجو مارادونا

توفي مارادونا في 25 نوفمبر 2020 بسبب أزمة قلبية في منزله في العاصمة الأرجنتينية، لكن التقرير الرسمي أشار إلى أن السبب كان "أزمة رئوية حادة ناتجة عن تفاقم فشل القلب المزمن".

وعلى الرغم من ذلك، اتهمت عائلة مارادونا الفريق الطبي بالإهمال، معتبرة أن تقصيره ساهم في وفاة أسطورة كرة القدم.

وأظهر تحقيق أُجريّ في عام 2021 أن الفريق الطبي تعامل مع مارادونا بشكل "غير مناسب وغير كفء"، مشيرًا إلى أنه كان بإمكانه البقاء على قيد الحياة إذا تلقى "رعاية طبية مناسبة".

وإذا تم إدانة الفريق الطبي، الذي يتكون من 8 أفراد، فقد يواجهون عقوبات تصل إلى السجن لمدة 25 عامًا.

اقرأ أيضًا:

بعمر 32 عامًا.. وفاة لاعب يوفنتوس السابق بعد إصابته بسرطان الرئة

هل حازم وميدو السبب؟.. كواليس سحب ترشيح وهبي من رئاسة تعاقدات الزمالك (خاص)