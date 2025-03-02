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مرموش الأبرز.. نجوم مانشستر سيتي يهنئون المسلمين بشهر رمضان (فيديو)

04:02 م الأحد 02 مارس 2025

عمر مرموش

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كتب- محمد عبدالهادي:

هنأ النجم المصري بصفوف مانشستر سيتي عمر مرموش، المسلمين حول العالم بحلول شهر رمضان المبارك عبر حساب النادي الرسمي على منصة "إكس".

ونشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر عبر منصة "إكس"، فيديو لعدد من نجوم الفريق يتصدرهم عمر مرموش الذي أعرب عن تمنياته للمسلمين بشهر رمضان الكريم.

وشارك في الفيديو كذلك كل من برناردو سيلفا، جريمي دوكو، من خلال الفيديوهات التي تضمنت كلمات طيبة بمناسبة الشهر الفضيل.

التهنئة التي نشرها الفريق لاقت تفاعلًا واسعًا من الجماهير في مختلف أنحاء العالم، معربين عن تقديرهم لمشاركة لاعبي مانشستر سيتي في هذه المناسبة الدينية الهامة.

يذكر أن فريق مانشستر سيتي نجح في تخطي نظيره بليموث أرجايل مساء أمس السبت، بعد فوزه بنتيجة 3-1 في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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عمر مرموش مانشستر سيتي رمضان
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