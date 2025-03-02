أموريم يقود مانشستر يونايتد الليلة أمام فولهام بعنوان "الرقصة الأخيرة"

كتب- محمد عبدالهادي:

يعيش المدرب البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أيام عصيبة في الفترة الأخيرة بعد تراجع مستوى الشياطين الحمر تحت قيادته، وهو ما وضعه على حافة الإقالة من تدريب الفريق.

ويقود أموريم فريقه مانشستر يونايتد اليوم الأحد، لمواجهة قوية ضد نظيره فولهام، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، ويحتضنها ملعب "أولد ترافورد".

هل تكون مباراة فولهام الفرصة الأخيرة لأموريوم؟

كشف موقع "Fichajes" الإسباني، أن روبن أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بات مرشحًا للإقالة في أي وقت بسبب تراجع مستوى الفريق بعدما خسر 9 مباريات من أصل 23 قاد فيها الفريق بكل المسابقات هذا الموسم.

وأشار الموقع أن ملاك النادي منزعجون من وضع الفريق، حيث يحتل المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وهو ما أثار قلقهم وبدأوا في البحث عن مدرب بديل.

وذكر التقرير ذاته أن ملاك النادي بدأوا بالفعل في مناقشة عدة سير ذاتية للمدربين لتولي القيادة الفنية للفريق خلفًا لأموريوم على رأسهم أوناي إيمري المدير الفني لفريق أستون فيلا.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفولهام والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد وفولهام مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الساددسة والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2.

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