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"لسبب غير معلن".. رونالدو يغيب عن مباراة النصر واستقلال الإيراني

02:59 م الأحد 02 مارس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو لاعب النصر
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو لاعب النصر
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

غاب النجم البرتغالي بصفوف النصر كريستيانو رونالدو عن قائمة فريقه التي ستغادر إلى إيران لمواجهة نظيره استقلال بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، اليوم الأحد، أن المدير الفني لفريق النصر كريستيانو بيولي فضّل عدم ضم رونالدو للقائمة دون سبب محدد.

وكان رونالدو قد غاب عن مباراة النصر الماضية بدوري أبطال آسيا للنخبة أمام نظيره برسبوليس الإيراني كذلك غاب عن مباراة السد القطري.

موعد مباراة النصر واستقلال في دوري أبطال آسيا

ويحل فريق النصر عند السادسة من مساء يوم غد الإثنين ضيفًا على نظيره استقلال الإيراني في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان الاتحاد الآسيوي قد رفض في وقت سابق طلب إدارة نادي النصر في إقامة مباراتها أمام استقلال على ملعب محايد، إذ جاء طلب النادي بسبب أسباب أمنية.

وشارك اللاعب صاحب الـ 40 عاماً بقميص النصر خلال الموسم الجاري بـ 30 مباراة سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 4.

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كريستيانو رونالدو النصر واستقلال دوري أبطال آسيا للنخبة
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