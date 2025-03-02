كتب- محمد عبدالهادي:

تعرض مهاجم كريستال بالاس، الفرنسي جون فيليب ماتيتا، لإصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام ميلوول في كأس الاتحاد الإنجليزي، إثر تدخل عنيف من حارس مرمى ميلوول ليام روبرتس.

وأعلن نادي كريستال بالاس الإنجليزي أن مهاجمه الفرنسي جون فيليب ماتيتا قد غادر مستشفى سان جورج بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة إثر تدخل مروع من حارس مرمى ميلوول، ليام روبرتس، في مباراة بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت.

وقد تعرض ماتيتا لإصابة قوية في رأسه بعد أن تدخل روبرتس بقدمه، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد النادي في بيان رسمي أن اللاعب تلقى 25 غرزة في أذنه اليسرى، وأن الفحوصات الطبية أظهرت أنه في حالة جيدة.

ومن جانبه، عبر ماتيتا عبر إنستجرام عن تطميناته لجماهيره قائلاً: "أنا بخير، وأتمنى العودة قريبًا أقوى من أي وقت مضى".

يذكر أن فريق كريستال بالاس قد نجح في تحقيق الفوز بالمباراة بنتيجة 3-1، في الجولة الخامسة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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