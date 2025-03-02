شاهد هدف محمد شريف في مرمى الخلود بالدوري السعودي

كتب - محمد القرش:

سجل المحترف المصري، محمد شريف، هدف في مباراة الخليج والخلود في الدوري السعودي "روشن".

وجاء هدف اللاعب المصري في الدقيقة الثامنة من شوط المباراة الثاني، قبل أن يقلب فريق الخلود النتيجة للفوز بثنائية مقابل هدف، في الجولة 23 من الدوري السعودي.

ورفع شريف عدد أهداف مع الخليج إلى 3 في جميع المسابقات بالموسم الجاري 2024/25.

ويحتل الخليج المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 29 نقطة، بينما يحتل الخلود المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة.

وانضم المهاجم المصري للدوري السعودي في موسم 2023/24 قادما من الأهلي المصري، في صفقة بلغت قيمتها 1.37 مليون يورو.

اقرأ أيضًا:

داخل العراق.. الأهلي يلاقي الزمالك في هذا الموعد

من تنافس الأهلي والزمالك إلى قهوجي.. حكاية مأساة لاعب منتخب مصر الأولمبي السابق