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شاهد هدف محمد شريف في مرمى الخلود بالدوري السعودي

12:55 ص الأحد 02 مارس 2025
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  • عرض 4 صورة
    محمد شريف
  • عرض 4 صورة
    محمد شريف لاعب الخليج
  • عرض 4 صورة
    اللاعب محمد شريف
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كتب - محمد القرش:

سجل المحترف المصري، محمد شريف، هدف في مباراة الخليج والخلود في الدوري السعودي "روشن".

وجاء هدف اللاعب المصري في الدقيقة الثامنة من شوط المباراة الثاني، قبل أن يقلب فريق الخلود النتيجة للفوز بثنائية مقابل هدف، في الجولة 23 من الدوري السعودي.

ورفع شريف عدد أهداف مع الخليج إلى 3 في جميع المسابقات بالموسم الجاري 2024/25.

ويحتل الخليج المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 29 نقطة، بينما يحتل الخلود المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة.

وانضم المهاجم المصري للدوري السعودي في موسم 2023/24 قادما من الأهلي المصري، في صفقة بلغت قيمتها 1.37 مليون يورو.

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محمد شريف الدوري السعودي دوري روشن هدف محمد شريف الخلود ضد الخليج الخليج
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