جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

كتب - محمد القرش:

تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية في بعض الدوريات والبطولات الكبرى حول العالم اليوم الأحد الموافق 2 مارس 2025.

ويلاقي برشلونة نظيره ريال سوسيداد من أجل الفوز وتصدر الدوري الإسباني، بينما يواجه مانشستر يونايتد منافسه فولهام في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

جدول مباريات اليوم الأحد 2 مارس

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ليجانيس ضد خيتافي - 3 عصرا - beIN SPORTS HD 3

برشلونة ضد ريال سوسيداد - 5.15 مساء - beIN SPORTS HD 1

ريال مايوركا ضد ديبورتيفو ألافيس - 7.30 مساء - beIN SPORTS HD 3

أوساسونا ضد فالنسيا - 10 مساء - beIN SPORTS HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مونزا ضد تورينو - 1.30 ظهرا - AD Sports Premium 1

بولونيا ضد كالياري - 4 عصرا - AD Sports Premium 1

جنوى ضد إمبولي - 4 عصرا - AD Sports Premium 2

روما ضد كومو - 7 مساء - AD Sports Premium 1

ميلان ضد لاتسيو - 9.45 - AD Sports Premium 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي

القادسية ضد الرياض - 9 مساء - SSC Extra 1 HD

الاتحاد ضد الأخدود - 9 مساء - SSC 1 HD

الرائد ضد الاتفاق - 9 مساء - SSC Extra 2 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني

يونيون برلين ضد هولشتاين كيل - 4.30 مساء - beIN Sports HD 5

أوجسبورج ضد فرايبورج - 4.30 مساء - beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ليون ضد بريست - 4 عصرا - beIN SPORTS HD 4

مونبلييه ضد رين - 6.15 مساء - beIN SPORTS HD 4

أوكسير ضد ستراسبورج - 6.15 مساء - beIN SPORTS Xtra 1

أنجيه ضد تولوز - 6.15 مساء - beIN SPORTS HD 2

مارسيليا ضد نانت - 9.45 مساء - beIN SPORTS HD 4

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

نيوكاسل يونايتد ضد برايتون - 3.45 عصرا - beIN Sports HD 2

مانشستر يونايتد ضد فولهام - 6.0 مساء - beIN Sports HD 2