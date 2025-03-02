جدول مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة
كتب - محمد القرش:
تقام العديد من المباريات القوية المليئة بالندية في بعض الدوريات والبطولات الكبرى حول العالم اليوم الأحد الموافق 2 مارس 2025.
ويلاقي برشلونة نظيره ريال سوسيداد من أجل الفوز وتصدر الدوري الإسباني، بينما يواجه مانشستر يونايتد منافسه فولهام في ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.
جدول مباريات اليوم الأحد 2 مارس
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ليجانيس ضد خيتافي - 3 عصرا - beIN SPORTS HD 3
برشلونة ضد ريال سوسيداد - 5.15 مساء - beIN SPORTS HD 1
ريال مايوركا ضد ديبورتيفو ألافيس - 7.30 مساء - beIN SPORTS HD 3
أوساسونا ضد فالنسيا - 10 مساء - beIN SPORTS HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
مونزا ضد تورينو - 1.30 ظهرا - AD Sports Premium 1
بولونيا ضد كالياري - 4 عصرا - AD Sports Premium 1
جنوى ضد إمبولي - 4 عصرا - AD Sports Premium 2
روما ضد كومو - 7 مساء - AD Sports Premium 1
ميلان ضد لاتسيو - 9.45 - AD Sports Premium 1
مواعيد مباريات الدوري السعودي
القادسية ضد الرياض - 9 مساء - SSC Extra 1 HD
الاتحاد ضد الأخدود - 9 مساء - SSC 1 HD
الرائد ضد الاتفاق - 9 مساء - SSC Extra 2 HD
مواعيد مباريات الدوري الألماني
يونيون برلين ضد هولشتاين كيل - 4.30 مساء - beIN Sports HD 5
أوجسبورج ضد فرايبورج - 4.30 مساء - beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ليون ضد بريست - 4 عصرا - beIN SPORTS HD 4
مونبلييه ضد رين - 6.15 مساء - beIN SPORTS HD 4
أوكسير ضد ستراسبورج - 6.15 مساء - beIN SPORTS Xtra 1
أنجيه ضد تولوز - 6.15 مساء - beIN SPORTS HD 2
مارسيليا ضد نانت - 9.45 مساء - beIN SPORTS HD 4
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
نيوكاسل يونايتد ضد برايتون - 3.45 عصرا - beIN Sports HD 2
مانشستر يونايتد ضد فولهام - 6.0 مساء - beIN Sports HD 2
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