سقوط الريال.. نتائج مباريات يوم السبت 1 مارس

كتب - محمد القرش:

شهدت المباريات التي أيم يوم السبت 1 مارس، العديد من المفاجآت والأهداف في بعض الدوريات الكبرى حول العالم.

وخسر ريال مدريد من منافسه ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف في الدوري الإسباني، بينما أقصى فريق بريستون نورث إند نظيره بيرنلي من كأس الاتحاد الإنجليزي.

نتائج مباريات الدوري الإسباني

جيرونا ضد سيلتا فيجو - (2-2)

رايو فاييكانو ضد إشبيلية - (1-1)

ريال بيتيس ضد ريال مدريد - (2-1)

أتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو - (1-0)

نتائج مباريات الدوري الألماني

لايبزيج ضد ماينز - (1-2)

مونشنجلادباخ ضد هايدنهايم - (3-0)

فولفسبورج ضد فيردر بريمن - (2-1)

بوخوم ضد هوفنهايم - (0-1)

دورتموند ضد سانت باول - (2-0)

بايرن ليفركوزن ضد فرانكفورت - (4-1)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

أتالانتا ضد فينيزيا - (0-0)

نابولي ضد إنتر ميلان - (1-1)

أودينيزي ضد بارما - (1-0)

نتائج مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

بريستون نورث ضد بيرنلي - (3-0)

كريستال بالاس ضد ميلوال - (3-1)

بورنموث ضد ولفرهامبتون - (1-1) 5-4 ركلات ترجيح

مانشستر سيتي ضد بليموث - (3-1)

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

سانت إيتيان ضد نيس - (1-3)

لانس ضد لوهافر - (3-4)

باريس سان جيرمان ضد ليل - (4-1)

نتائج مباريات الدوري السعودي

الفيحاء ضد الوحدة - (0-0)

الخلود ضد الخليج - (1-2)

الفتح ضد التعاون - (1-2)