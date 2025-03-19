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مدرب حراس الاتحاد الليبي يكشف كواليس عمله مع مؤمن سليمان

11:39 م الأربعاء 19 مارس 2025

مؤمن سليمان

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كتب - نهى خورشيد

كشف محمود نبيه شفيق مدرب حراس مرمى الاتحاد، عن سر استمراره في الدوري الليبي موضحاً موقف مؤمن سليمان مدرب الزمالك الأسبق معه.

وقال شفيق في تصريحات خاصة لمصراوي:"بدأت الموسم مع الكابتن مؤمن سليمان، لكن بعد المباراة الثانية في الدور الثاني، حدث خلاف بينه وبين الإدارة، وتم فسخ التعاقد.".

وأضاف:"في ذلك الوقت، طلبت مني الإدارة الاستمرار، لأن الحراس الذين كنت أعمل معهم كانوا يقدمون مستويات جيدة، والثلاثة شاركوا في المباريات".

وتابع حديثه قائلا:" كابتن مؤمن تحدث معي وقال لي: ( أنت كنت في الداخلية وسبت النادي عشاني، فأنا مش هقدر أخليك تمشي خاصة ان الناس هنا عايزك)".

وأتم حديثه:"استمررت مع الفريق، ورغم الصعوبات الكثيرة التي واجهت النادي، تمكنا من تحقيق كأس السوبر بعد الفوز على أهلي طرابلس، الذي كان يعد أقوى فريق في ذلك الوقت، والحمد لله ربنا كرمنا".

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محمود نبيه شفيق مدرب حراس الاتحاد الليبي مؤمن سليمان مدرب الزمالك
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