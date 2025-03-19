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مصدر يكشف حقيقة مفاوضات برشلونة لضم محمد صلاح

11:29 م الأربعاء 19 مارس 2025

محمد صلاح لاعب ليفربول

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كتب - يوسف محمد:

أكد مصدر مقرب من نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، أنه لا يوجد أي مفاوضات بين مسؤولي نادي برشلونة ومحمد صلاح نجم الفريق الإنجليزي، لضمه خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "كل ما يتردد خلال الفترة الماضية، حول وجود مفاوضات بين محمد صلاح وبرشلونة، للانتقال إلى الفريق الكتالوني، خلال فترة الانتقالات المقبلة، أمر ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف: "حتى الآن لم يحدث تواصل أو مفاوضات رسمية من قبل إدارة برشلونة، مع النجم المصري محمد صلاح، للتعاقد معه في الفترة المقبلة خاصة في ظل اقتراب نهاية عقد اللاعب مع فريق ليفربول، بنهاية الموسم الحالي".

وينتهي عقد محمد صلاح، بنهاية الموسم الحالي، مما يعني أنه يحق له التوقيع مع أي نادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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محمد صلاح لاعب ليفربول مفاوضات برشلونة لضم محمد صلاح نادي برشلونة
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