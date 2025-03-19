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موعد وصول بعثة الجيش الملكي القاهرة لمواجهة بيراميدز في دوري الأبطال

10:46 م الأربعاء 19 مارس 2025

نادي الجيش الملكي المغربي

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كتب - نهى خورشيد

كشف المركز الإعلامي لنادي بيراميدز عن موعد وصول بعثة الفريق الكروي بنادي الجيش الملكي المغربي إلى القاهرة، استعداداً لمواجهة بيراميدز في ذهاب دور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تستعد بعثة الجيش الملكي للوصول إلى القاهرة يوم 30 مارس الجاري، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يخوض الفريق المغربي مرانه الوحيد على استاد الدفاع الجوي يوم الأحد الموافق 31 مارس الجاري في تمام التاسعة مساءً، وهو نفس توقيت المباراة أمام بيراميدز.

والجدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حدد موعد مباراة الذهاب لتقام يوم 1 أبريل على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، فيما تُجرى مواجهة الإياب يوم 8 أبريل في مدينة مكناس المغربية.

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