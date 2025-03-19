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بسبب لامين يامال.. مدرب منتخب إسبانيا يتحدث عن شهر رمضان

10:45 م الأربعاء 19 مارس 2025
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كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني عن المواجهة المرتقبة ضد هولندا، والتي ستقام غدًا الخميس، في ذهاب ربع نهائي كأس الأمم الأوروبية.

وتطرق لويس دي لا فوينتي في حديثه بالمؤتمر الصحفي للمباراة عن صيام اللاعب لامين يامال ومدى تأثير الصوم على مستواه في المباريات وقال: " أنا احترم جميع المعتقدات وأتعامل مع الأمر بشكل طبيعي".

وتابع: " لم يمر على موقف مثل هذا من قبل، ولكن الأمور تسير بشكل طبيعي لأن الخبراء يقدمون له النصائح واللاعب يتبع النظام الموضوع له".

وعن مقارنة لامين يامال بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قال: " يامال ما زال لديه 17 عامًا وهو في مرحلة التطور، ولكنه يتمتع بالشجاعة ولديه إمكانيات تضعه في مكانة مختلفة عن بقية اللاعبين".

وأختتم تصريحاته عن مواجهة هولندا: " لديهم لاعبين جيدين وصغار في السن، ولكننا نمتلك أيضًا لاعبين مميزين وسنلعب على تحقيق الفوز".

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لامين يامال منتخب إسبانيا هولندا لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا
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