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منتخب مصر للشباب يتعادل مع قطر في البطولة الودية الدولية

10:20 م الأربعاء 19 مارس 2025

منتخب مصر للشباب (2)

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كتب- محمد عبدالهادي:

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة منتخب مصر للشباب ونظيره منتخب قطر، والتي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة قطر الدولية الودية.

وتقدم منتخب قطر في المباراة بتسجيل الهدف الأول عن طريق اللاعب مبارك شنان الذي أحرز هدفًا برأسية رائعة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول للمباراة.

في الشوط الثاني تمكن الفراعنة الصغار من تسجيل هدف التعادل عن طريق اللاعب أحمد خالد كباكا في الدقيقة 80 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

جدير بالذكر أن منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه يشارك في دورة ودية دولية رفقة منتخبات قطر والإمارات وكرواتيا في إطار استعداد الفراعنة لكأس أمم أفريقيا للشباب.

ومن المقرر أن يشارك منتخب مصر للشباب في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما، التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من من 26 أبريل إلى 17 مايو المقبلين.

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منتخب مصر للشباب منتخب مصر قطر مصر وقطر أسامة نبيه أحمد خالد كباكا
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