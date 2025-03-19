مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
21:30

إنبي

دوري الأمم الأوروبية

كرواتيا

- -
21:45

فرنسا

دوري الأمم الأوروبية

الدنمارك

- -
21:45

البرتغال

دوري الأمم الأوروبية

إيطاليا

- -
21:45

ألمانيا

دوري الأمم الأوروبية

هولندا

- -
21:45

إسبانيا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الأردن

- -
20:15

فلسطين

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
20:15

الصين

جميع المباريات

إعلان

مدرب حراس الاتحاد الليبي يعلق على كثرة وجود اللاعبين المصريين في الدوري

10:03 م الأربعاء 19 مارس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمود نبيه شفيق مدرب حراس مرمى الاتحاد الليبي (7)
  • عرض 9 صورة
    محمود نبيه شفيق مدرب حراس مرمى الاتحاد الليبي (3)
  • عرض 9 صورة
    محمود نبيه شفيق مدرب حراس مرمى الاتحاد الليبي (2)
  • عرض 9 صورة
    محمود نبيه شفيق مدرب حراس مرمى الاتحاد الليبي (8)
  • عرض 9 صورة
    محمود نبيه شفيق مدرب حراس مرمى الاتحاد الليبي (4)
  • عرض 9 صورة
    محمود نبيه شفيق مدرب حراس مرمى الاتحاد الليبي (5)
  • عرض 9 صورة
    محمود نبيه شفيق مدرب حراس مرمى الاتحاد الليبي (9)
  • عرض 9 صورة
    محمود نبيه شفيق مدرب حراس مرمى الاتحاد الليبي (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

علق محمود نبيه شفيق مدرب حراس مرمى الاتحاد، على تجربة اللاعبين المصريين في الدوري الليبي، موضحاً كيف أثرت مشاركتهم على تطور المنافسة.

وقال شفيق في تصريحات خاصة لمصراوي:"أراها تجربة ناجحة جدًا حتى الآن، وهناك دلائل على ذلك. على سبيل المثال، في نادي المجد، يوجد 4 لاعبين مصريين: عمر السعيد (الزمالك)، عمرو موسى (المصري)، علي فتحي (الإنتاج الحربي)، وبازوكا (الاتحاد السكندري)".

وأضاف مدرب حراس الاتحاد الليبي:"الفريق لم يكن يسير بشكل جيد، لكن منذ انضمامهم تحسن الأداء وأصبح ينافس في وسط الجدول".

وواصل :"أيضًا، أحمد ياسر يلعب مع التحدي في المجموعة الثانية، وسجل هدفين في مباراة قوية أمام النصر، بطل النسخة الماضية، والمدير الفني للفريق هو كابتن خالد جلال".

وعن نظام الدوري الليبي قال:"نظام الدوري الليبي مختلف، حيث يوجد مجموعتان في منطقة طرابلس، يتأهل 3 فرق من كل مجموعة، ثم يخوض 6 فرق مواجهات ذهاب وإياب، ويتأهل 3 فرق، بالإضافة إلى 3 فرق من مجموعة بنغازي، وبعدها يتم لعب دورة سداسية في إيطاليا، كما حدث الموسم الماضي".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود نبيه شفيق اللاعبين المصريين في الدوري الليبي الدوري الليبي مدرب حراس الاتحاد الليبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

* الجمعة أولى الليالي الوترية.. هل تؤكد أنها ليلة القدر؟