مدرب حراس الاتحاد الليبي يعلق على كثرة وجود اللاعبين المصريين في الدوري

كتب - نهى خورشيد

علق محمود نبيه شفيق مدرب حراس مرمى الاتحاد، على تجربة اللاعبين المصريين في الدوري الليبي، موضحاً كيف أثرت مشاركتهم على تطور المنافسة.

وقال شفيق في تصريحات خاصة لمصراوي:"أراها تجربة ناجحة جدًا حتى الآن، وهناك دلائل على ذلك. على سبيل المثال، في نادي المجد، يوجد 4 لاعبين مصريين: عمر السعيد (الزمالك)، عمرو موسى (المصري)، علي فتحي (الإنتاج الحربي)، وبازوكا (الاتحاد السكندري)".

وأضاف مدرب حراس الاتحاد الليبي:"الفريق لم يكن يسير بشكل جيد، لكن منذ انضمامهم تحسن الأداء وأصبح ينافس في وسط الجدول".

وواصل :"أيضًا، أحمد ياسر يلعب مع التحدي في المجموعة الثانية، وسجل هدفين في مباراة قوية أمام النصر، بطل النسخة الماضية، والمدير الفني للفريق هو كابتن خالد جلال".

وعن نظام الدوري الليبي قال:"نظام الدوري الليبي مختلف، حيث يوجد مجموعتان في منطقة طرابلس، يتأهل 3 فرق من كل مجموعة، ثم يخوض 6 فرق مواجهات ذهاب وإياب، ويتأهل 3 فرق، بالإضافة إلى 3 فرق من مجموعة بنغازي، وبعدها يتم لعب دورة سداسية في إيطاليا، كما حدث الموسم الماضي".