محمد صلاح ينتظر تحطيم رقمًا تاريخيًا أمام إثيوبيا بتصفيات كأس العالم

كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، لكتابة التاريخ مع الفراعنة في المباراة المقبلة ضد إثيوبيا، والتي ستقام ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تلتقي مصر مع إثيوبيا يوم الجمعة المقبلة، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

رقم تاريخي في إنتظار محمد صلاح أمام إثيوبيا

يمتلك صلاح 16 هدفًا في تاريخ التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، ويحتاج لهدفين فقط لمعادلة أساطير القارة السمراء، والتي يتربع عليها كل من:

ديدييه دروجبا (كوت ديفوار): 18

إسلام سليماني (الجزائر): 18

داجانو (بوركينا فاسو): 18

صامويل ايتو (الكاميرون): 18

محمد صلاح (مصر): 16

إيمانويل أديبايور (توجو): 16

دينيس أوليسيه (كينيا): 15