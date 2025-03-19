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"جس نبض وموقف الريدز".. تطورات تجديد عقد محمد صلاح وعروض الرحيل

08:08 م الأربعاء 19 مارس 2025
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كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر حقيقة العروض المقدمة لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، للرحيل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي، مشيرا إلى موقف صلاح من تجديد تعاقده مع الفريق الإنجليزي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمد صلاح لم يتلق أي عروض رسمية للرحيل عن ليفربول حتى الآن، كل ما تردد خلال الساعات الماضية عن وجود تواصل مع إدارة نادي برشلونة، ليس له أي أساس من الصحة".

وأضاف: "هناك جس نبض من جانب أندية سعودية وكذلك باريس سان جيرمان أيضًا، لمعرفة موقفه من الرحيل عن ليفربول بعد نهاية عقده مع الفريق، لكن لم يحدث أي تواصل رسمي".

وتابع: "من الممكن أن تحدث تطورات جديدة في مفاوضات محمد صلاح مع ليفربول، خلال الفترة المقبلة، فالنادي الإنجليزي يستعد لتقديم عرضا جديدا لتجديد عقد صلاح مع الفريق، عقب نهاية نهاية فترة التوقف الدولي الحالية".

واختتم المصدر تصريحاته: "حدث تواصل مع صلاح من جانب إدارة ليفربول، خلال الفترة الماضية، إلا أن العرض الذي تم تقديمه للنجم المصري من إدارة الريدز كان ضعيفا، لذلك لم يتم التوصل إلى اتفاق".

وينتهي عقد النجم المصري مع فريق ليفربول بنهاية الموسم الحالي، مما يعني أنه يحق له التوقيع مع أي نادي خلال الفترة المقبلة.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول الموسم الحالي

وشارك النجم المصري رفقة الريدز، خلال الموسم الحالي في 43 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 32 هدفا وتقديم 22 تمريرة حاسمة.

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