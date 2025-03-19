تقارير: محمد صلاح قد يمنع انتقال لويس دياز إلى برشلونة

كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن نجم منتخب مصر محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، يعوق إمكانية انضمام زميله بالفريق لويس دياز إلى فريق برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة "سبورت الكتالونية"، أن المدير الفني الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، لا يمانع في انتقال دياز إلى ليفربول ورحيله عن الفريق بنهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة، أن محمد صلاح قد يتسبب في إفساد إنتقال دياز إلى برشلونة بنهاية الموسم الحالي، خاصة أن عقد الدولي المصري ينتهي مع الفريق الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، مما يعني أنه يمكنه التوقيع مع أي نادي في الوقت الحالي.

كما أشارت الصحيفة، أن النجم المصري يرغب في الانتقال إلى الدوري الإسباني، حيث عرض خدماته للانتقال إلى برشلونة، وهو ما يلقى قبول من الفريق الكتالوني، بشرط تخفيض راتبه الذي يصل إلى 20 مليون يورو مع ليفربول.

ويذكر أن النجم المصري، شارك رفقة الريدز خلال الموسم الحالي في 43 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 32 هدفا وتقديم 22 تمريرة حاسمة.

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