"بمشاركة الأهلي وبيراميدز".. مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
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كتبت-هند عواد:
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بمشاركة الأهلي وبيراميدز من مصر.
وجاءت مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كالآتي:
ماميلودي صنداونز - الترجي الرياضي
الأهلي - الهلال
مولودية الجزائر - أورلاندو بيراتس
بيراميدز - الجيش الملكي
مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا
جاءت جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، كالآتي:
الذهاب
ماميلودي صنداونز – الترجي: لوفتوس فيرسفيلد – 3 عصر الثلاثاء 1 أبريل
الأهلي – الهلال: ستاد القاهرة الدولي – 9 مساء الثلاثاء 1 أبريل
بيراميدز – الجيش الملكي: ستاد 30 يونيو – 9 مساء الثلاثاء 1 أبريل
مولودية الجزائر – أورلاندو بيراتس: 5 يوليو 1962 – 9 مساء الثلاثاء 1 أبريل
الإياب
الترجي – ماميلودي صنداونز: حمادي العقربي – 9 مساء الثلاثاء 8 أبريل
الهلال – الأهلي: الشيخة ولد بوضياف – 9 مساء الثلاثاء 8 أبريل
الجيش الملكي – بيراميدز: المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله – 9 مساء الثلاثاء 8 أبريل
أورلاندو بيراتس – مولودية الجزائر: ملعب أورلاندو – 7 مساء الأربعاء 9 أبريل
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