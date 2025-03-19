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"بمشاركة الأهلي وبيراميدز".. مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

02:30 م الأربعاء 19 مارس 2025
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    مباراة بيراميدز وإنبي
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    مباراة بيراميدز وإنبي
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كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بمشاركة الأهلي وبيراميدز من مصر.

وجاءت مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كالآتي:

ماميلودي صنداونز - الترجي الرياضي

الأهلي - الهلال

مولودية الجزائر - أورلاندو بيراتس

بيراميدز - الجيش الملكي

مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

جاءت جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، كالآتي:

الذهاب

ماميلودي صنداونز – الترجي: لوفتوس فيرسفيلد – 3 عصر الثلاثاء 1 أبريل

الأهلي – الهلال: ستاد القاهرة الدولي – 9 مساء الثلاثاء 1 أبريل

بيراميدز – الجيش الملكي: ستاد 30 يونيو – 9 مساء الثلاثاء 1 أبريل

مولودية الجزائر – أورلاندو بيراتس: 5 يوليو 1962 – 9 مساء الثلاثاء 1 أبريل

الإياب

الترجي – ماميلودي صنداونز: حمادي العقربي – 9 مساء الثلاثاء 8 أبريل

الهلال – الأهلي: الشيخة ولد بوضياف – 9 مساء الثلاثاء 8 أبريل

الجيش الملكي – بيراميدز: المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله – 9 مساء الثلاثاء 8 أبريل

أورلاندو بيراتس – مولودية الجزائر: ملعب أورلاندو – 7 مساء الأربعاء 9 أبريل

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