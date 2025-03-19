سيطرة للفراعنة.. تاريخ مواجهات منتخب مصر وإثيوبيا

كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة إثيوبيا في الحادية عشر مساء يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم للأندية 2026.

ووصلت بعثة منتخب مصر بقيادة حسام حسن إلى المغرب، فجر اليوم الأربعاء، على أن تقام مباراة إثيوبيا على ستاد العربي الزاولي.

تاريخ مواجهات مصر وإثيوبيا

واجه منتخب مصر إثيوبيا، في 10 مباريات سابقة بمختلف البطولات منها مباراة ودية، وفاز الفراعنة في 7 مباريات، وخسر مباراتين وتعادلا في لقاء وحيد.

وكانت آخر مباراة تجمع بين مصر وإثيوبيا، في سبتمبر 2023، وكانت ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وانتهت بفوز المنتخب مصر بنتيجة 1-0.

وفي تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، واجه منتخب مصر إثيوبيا مرتين، في تصفيات 1976-1977، وفاز منتخب في المواجهتين بثلاثية نظيفة وبنتيجة 2-1.

قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا

تضم قائمة منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا 24 لاعبا وهم: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفى شوبير، عبد العزيز البلعوطي ، محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح، مصطفى فتحي، مصطفى محمد، وأسامة فيصل.

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