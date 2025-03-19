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"دون علم المدرب".. مصارع يطلب الزواج من لاعبة بالدوري الأمريكي بعد المباراة

12:36 م الأربعاء 19 مارس 2025
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  • عرض 6 صورة
    المصارع المحترف رومان يطلب الزواج من إيلي ويلر لاعبة كانساس سيتي كارنت (1)
  • عرض 6 صورة
    المصارع المحترف رومان يطلب الزواج من إيلي ويلر لاعبة كانساس سيتي كارنت (5)
  • عرض 6 صورة
    المصارع المحترف رومان يطلب الزواج من إيلي ويلر لاعبة كانساس سيتي كارنت (9)
  • عرض 6 صورة
    المصارع المحترف رومان يطلب الزواج من إيلي ويلر لاعبة كانساس سيتي كارنت (3)
  • عرض 6 صورة
    المصارع المحترف رومان يطلب الزواج من إيلي ويلر لاعبة كانساس سيتي كارنت (2)
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كتبت-هند عواد:

في مشهد رومانسي، قدم المصارع المحترف رومان برافو-يونج، عرضا للزواج على صديقته إيلي ويلر لاعبة كانساس سيتي كارنت، بعد أول مباراة لها في الدوري الأمريكي.

وبعد انتهاء المباراة وفوز فريق إيلي بنتيجة 3-1، في المباراة الافتتاحية على أرضه، نزل رومان إلى أرض الملعب بخاتم الزواج، وقدم العرض الذي نشره الحساب الرسمي للنادي على موقع "إنستجرام".

وقالت إيلي في تصريحات لصحيفة "ذا أثيليتك": "كان هناك شخص واحد مُندهشًا للغاية"، فيما قالت صديقتها في الفريق لويو لابونتا: "رومان اضطر للتواصل مع كل فرد في فريق كيه سي كارنت، بما في ذلك اللاعبات والجهاز الفني، وأطلعهم جميعًا على الخطط، طالبًا تعاونهم".

وأضافت: "كان جميع اللاعبات متحمسات للغاية للفوز بهذه المباراة، كان هناك ضغط كبير لجعلها مثالية لإيلي، والمدرب فلاتكو أندونوفسكي لم يكن لديه أي فكرة عن خطط صديق إيلي".

واختتمت لويو لابونتا: "أبلغت المدرب بالخبر في وقت متأخر من الجلسة الإعلامية بعد المباراة، وبطبيعة الحال، صُدم. قلت له لا داعي لـلقلق، يمكنك التركيز على المباراة، وأنا سأركز على اللاعبين".

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المصارع المحترف رومان برافو-يونج عرض للزواج إيلي ويلر لاعبة كانساس سيتي كارنت
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