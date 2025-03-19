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المهمة الأولى لسامي الطرابلسي.. موعد مباراة تونس وليبيريا

11:13 ص الأربعاء 19 مارس 2025
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    تدريبات منتخب تونس قبل مباراة ليبيريا1_Easy-Resize.com
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    تدريبات منتخب تونس قبل مباراة ليبيريا_Easy-Resize.com
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    قائمة منتخب تونس لمباراة ليبيريا_Easy-Resize.com
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كتبت-هند عواد:

يستعد منتخب تونس الأول لكرة القدم بقيادة مدربه الجديد سامي الطرابلسي، لمواجهة ليبيريا، في إطار منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

موعد مباراة تونس وليبيريا

يحل منتخب تونس ضيفا على نظيره الليبيري، في السادسة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ملعب مجمع صامويل كانيون دو الرياضي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.

وتعد هذه المهمة الأولى لسامي الطرابلسي مع منتخب تونس، بعدما تولى القيادة الفنية للفريق الشهر الماضي، خلفا لفوزي البنزرتي، الذي تم فسخ التعاقد معه في أكتوبر 2024.

ويتصدر منتخب تونس جدول ترتيب المجموعة الثامنة، برصيد 10 نقاط، بفارق نقطتين عن ناميبيا.

وافتتح منتخب تونس مبارياته في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بالفوز على ساوتومي برباعية نظيفة، ثم الفوز على مالاوي بهدف نظيف، والفوز بنفس النتيجة على غينيا الاستوائية، وفي الجولة الماضية تعادل سلبيا مع ناميبيا.

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