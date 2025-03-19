لماذا تقام مباراة مصر وإثيوبيا في دولة المغرب؟

كتب - محمد القرش:

يستضيف الملعب الواقع في دولة المغرب، العربي الزاولي، مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويتساءل عدد من الأشخاص عن سبب إقامة مباراة بين دولتي مصر وإثيوبيا في دولة المغرب، وخارج حدودهما.

سبب إقامة مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في المغرب

يضطر 13 منتخبا أفريقيا إلى خوض مبارياتهم في تصفيات كأس العالم خارج الأرض، بسبب إجراءات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد الدول التي تمتلك ملاعب غير مؤهلة لاستضافة حدثا كبيرا كهذا.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" منع تلك المنتخبات من خوض لقاءات دولية على أرضهم، لأنها لا ترتقي إلى المستوى المطلوب والمواصفات الدولية.

واتخذ الاتحاد الأفريقي موقفا حازما بشأن المرافق التالفة على مدار العامين الماضيين في محاولة لإجبار الاتحادات على تحسين مرافق الملعب مثل غرف تغيير الملابس وأضواء الاستاد والأرضية.

وأدى ذلك القرار إلى تحرك العديد من الدول واتحادات كرة القدم وتجديد الاستادات، بينما لم تتحرك اتحادات أخرى، لتفقد ميزة اللعب على أرضها في التصفيات.

وكانت قد استضافت دولة المغرب 9 مواجهات دولية في الفترة ما بين 5 و11 يونيو 2024، بالجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026.

وعرضت المغرب المساعدة على العديد من المنتخبات في إطار حملة داخل القارة الأفريقية باستخدام اتفاقيات التعاون في مجال كرة القدم، بينهم إثيوبيا خصم مصر المقبل.

وتعد جنوب إفريقيا أيضًا وجهة للدول التي تحتاج إلى ملعب، لكن مشغلي الملاعب يفرضون رسوما على اتحادات كرة القدم، مما يقلل من الميزانيات الضعيفة بالفعل.

وجاءت قائمة الـ13 منتخبا كالتالي: كينيا، ناميبيا، بنين، الكونغو، مدغشقر، إثيوبيا، بوركينا فاسو، غينيا، النيجر، تشاد، الصومال، ساو تومي، برينسيبي.

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