صلاح بينهم.. ماذا ينتظر نجوم الدوري الإنجليزي خلال فترة التوقف الدولي؟

كتب - محمد القرش:

تشهد فترة التوقف الدولي الأخيرة لموسم 2024/25 سفر لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز حول العالم لتمثيل بلدانهم في مجموعة من المسابقات.

ويقترب عدد من اللاعبين من انتهاء تصفيات كأس العالم 2026، بينما لم تبدأ أخرى تصفياتها بعد، كما أن هناك منتخبات تخوض مواجهات في دوري الأمم الأوروبية.

ويختلف الوضع بالنسبة للمنتخبات الأوروبية في مختلف أنحاء القارة خلال فترة التوقف الدولي، فبعضها يشارك في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية ومباريات الملحق، وسيبدأ البعض الآخر حملته في تصفيات كأس العالم 2026، بينما سيلعب البعض الآخر مباريات ودية.

دوري الأمم الأوروبية

يشهد توسيع بطولة دوري الأمم الأوروبية لهذه النسخة، إقامة ربع النهائي من مباراتين ذهابًا وإيابًا، والتي ستلعب يومي 20 و23 مارس.

وتُعدّ مباراة إيطاليا وألمانيا الأكثر أهمية، ومن المتوقع أن يشارك ساندرو تونالي مع إيطاليا بعد فوزه بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة مع نيوكاسل يونايتد.

وسيسعى ثلاثة من لاعبي ليفربول الذين خسروا نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، فيرجيل فان ديك وريان جرافينبيرش وكودي جاكبو، إلى ترك خيبة الأمل خلفهم عندما يواجهون إسبانيا بطلة دوري الأمم الأوروبية.

ويواجه الثنائي الكرواتي يوسكو جفارديول وماتيو كوفاسيتش من مانشستر سيتي منتخب فرنسا، فيما تشهد المباراة الأخيرة في ربع النهائي معركة بين الثلاثي الدنماركي باتريك دورجو وكريستيان إريكسن وراسموس هويلاند من مانشستر يونايتد، والثنائي البرتغالي برونو فرنانديز وديوجو دالوت.

تصفيات أوروبا - كأس العالم 2026

ستبدأ العديد من دول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غير المشاركة في ربع نهائي دوري الأمم، التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتبدأ إنجلترا سعيها للتأهل للبطولة بمباراتين ضد ألبانيا ولاتفيا يومي 21 و24 مارس على التوالي، وتضم مجموعتها أيضًا صربيا وأندورا، ويتأهل الفائز من كل مجموعة مباشرةً إلى كأس العالم دون الحاجة إلى خوض مباريات فاصلة.

واستدعى توخيل، ماركوس راشفورد، الذي تألق أثناء إعارته إلى أستون فيلا، بينما قد تكون هناك مشاركة دولية أولى لثلاثي الدوري الإنجليزي الممتاز دان بيرن (نيوكاسل)، ومايلز لويس سكلي (أرسنال)، وجاريل كوانساه (ليفربول).

كما سيشارك لاعب خط وسط نوتنجهام فورست، مورجان جيبس ​​وايت، بعد تلقيه استدعاء في وقت لاحق بدلاً من كول بالمر المصاب.

وستبدأ دول مثل ويلز والنرويج وجمهورية التشيك وبولندا أيضًا حملتها في تصفيات كأس العالم 2026.

تصفيات أفريقيا - كأس العالم 2026

بدأت الدول الأفريقية الـ53 التي تأمل في حجز مكانها في كأس العالم 2026 حملتها منذ نوفمبر 2023.

وخاضت جميع المنتخبات تقريبا الآن أربع مباريات من أصل 10 في مرحلة المجموعات، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، بينما تتقدم أفضل الفرق التي تحتل المركز الثاني إلى التصفيات النهائية.

وتتصدر الكاميرون، التي تضم لاعبين مثل أندريه أونانا (مانشستر يونايتد)، وبريان مبيومو ( برينتفورد )، وكارلوس باليبا ( برايتون)، مجموعتها حاليا قبل مباراتين ضد إيسواتيني وليبيا.

ويأمل محمد صلاح (ليفربول) وعمر مرموش (مانشستر سيتي) في الحفاظ على سجل مصر الخالي من الهزائم أمام إثيوبيا وسيراليون، فيما يضم تشكيل نيجيريا أولا أينا (نوتنجهام فورست) وكالفن باسي (فولهام) وويلفريد نديدي (ليستر سيتي).

تصفيات أمريكا الجنوبية - كأس العالم 2026

ظل نظام تصفيات كأس العالم لأمريكا الجنوبية كما هو منذ البطولة التي أقيمت عام 1998، حيث تتواجه جميع البلدان مع بعضها البعض مرتين في نظام دوري بسيط.

ومن بين الفرق العشرة التي تتنافس على حجز مكانها في نهائيات كأس العالم العام المقبل، سوف تتأهل الفرق الستة الأولى في الترتيب تلقائيا.

ويتصدر منتخب الأرجنتين حامل لقب كأس العالم حاليا الدوري بعد 12 من أصل 18 مباراة، ويخوض مباراتين قويتين خلال فترة التوقف الدولي.

أولا، سيواجهون أوروجواي، التي تحتل المركز الثاني في الترتيب، قبل أكبر مباراة في كرة القدم بأمريكا الجنوبية ضد فريق البرازيل المليء بنجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك سافينيو (مانشستر سيتي)، وماتيوس كونيا (ولفرهامبتون)، وجواو بيدرو (برايتون)، وأليسون (ليفربول) والفائزان بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة من نيوكاسل، جويلينتون وبرونو جيماريش.

تصفيات آسيا - كأس العالم 2026

تقترب حملة التصفيات المؤهلة لكأس العالم الطويلة التي بدأت في أكتوبر 2023 الآن من نهاية مرحلتها الثالثة، وبعدها ستضمن ست دول مكانها في البطولة وستتقدم دول أخرى إلى التصفيات النهائية.

ولم تهزم منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية بعد، ويمكنها ضمان مقعدها في كأس العالم خلال فترة التوقف الدولي هذه.

وسيشارك سون هيونج مين لاعب توتنهام هوتسبير وهوانج هي تشان لاعب ولفرهامبتون ضمن تشكيلة كوريا الجنوبية ضد عمان والأردن.

وبالنسبة لليابان، فإن الفوز على البحرين والمملكة العربية السعودية من شأنه أن يضمن مكانًا في كأس العالم لنجوم مثل واتارو إندو (ليفربول)، ودايتشي كامادا (كريستال بالاس )، وكاورو ميتوما (برايتون).

تصفيات أوقيانوسيا - كأس العالم 2026

لأول مرة على الإطلاق، حصلت أوقيانوسيا على مقعد تأهل مباشر لكأس العالم، وستشهد فترة التوقف الدولي إقامة نصف النهائي والنهائي في نيوزيلندا لتحديد البلد الذي سيضمن مقعده في بطولة العام المقبل.

وسينضم صاحب المركز الثاني بعد ذلك إلى فريق واحد من آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية وفريقين من أميركا الشمالية في التصفيات القارية.

وبعد سلسلة من الانتصارات الساحقة في دور المجموعات السابق، تُعدّ نيوزيلندا المرشح الأبرز للتأهل، بفضل كريس وود هداف نوتنجهام فورست، حيث ستواجه فيجي في نصف النهائي.