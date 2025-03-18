طبق خاص.. كيف يحافظ كريستيانو رونالدو على لياقته البدينة في سن الـ40؟

كتب - محمد القرش:

يستهدف كريستيانو رونالدو، الذي أتم عامه الأربعين الشهر الماضي، مواصلة اللعب أساسيا مع نادي النصر في الدوري السعودي للمحترفين، والمشاركة في كأس العالم 2026 مع منتخب بلاده البرتغال عندما يبلغ من العمر 42 عاما.

وأصبح رونالدو واحدا من الرياضيين القلائل حول العالم الذين استطاعوا الحفاظ على لياقتهم البدنية القوية حتى بعد الوصول إلى الأربعينات من عمرهم.

كيف يحافظ كريستيانو رونالدو على لياقته البدينة؟

ووفقا لصحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فإن سر رونالدو في الحفاظ على لياقته البدنية هو طبع طعام برتغالي خاص يسمى ""باكالهاو أ براس" (Bacalhau a Bras).

وتتكون الوجبة من سمك القد المملح والبصل والبطاطس والبيض، وهي سريعة التحضير، وقد بدأ البرتغالي بتناولها بوصفة والدته.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو يلتزم بنظام غذائي غني بالبروتين ويستهلك القليل من السكر والكحول، بجانب شرب الماء بكثرة.

وشارك المهاجم مع النصر في 33 مباراة خلال الموسم الجاري، مسجلاً 28 هدفاً في جميع المسابقات، ويتصدر قائمة هدافي الدوري.

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