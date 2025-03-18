ستوري نجوم كرة القدم.. الجزيري يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. ومصطفى محمد رفقة صلاح على طائرة المنتخب

كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ونشر مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي صورته رفقة محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش، من طائرة منتخب مصر في طريقها إلى المغرب قبل مواجهة إثيوبيا.

كما نشر دونجا صورته رفقة محمد عبدالمنعم لاعب نيس الفرنسي وزيزو وأحمد عيد ومصطفى شوبير، من على متن طائرة منتخب مصر، فيما نشر أحمد عيد صورته رفقة زيزو، من التدريب الأخير للفراعنة.

وشارك كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، متابعيه صورته من تدريبات منتخب البرتغالي.

واحتفل سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، بعيد ميلاد زوجته، ونشر صورتهما رفقة ابنهما على خاصية القصص القصيرة بموقع "إنستجرام".

فيما نشر فرجاني ساسي لاعب الغرافة القطري، صورته رفقة الجزيري من تدريبات منتخب تونسي، ونشر يحيى عطية الله لاعب الأهلي مقطع من تدريبات الفريق.

اقرأ أيضًا:

بعد تألقه.. زيادة القيمة التسويقية لعمر مرموش وتخطي محمد صلاح

"طلبت عدم استدعائي ولكن".. مبابي يوضح سبب الخلاف مع مدرب منتخب فرنسا ديشامب



