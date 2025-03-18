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ستوري نجوم كرة القدم.. الجزيري يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. ومصطفى محمد رفقة صلاح على طائرة المنتخب

11:45 م الثلاثاء 18 مارس 2025
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    دونجا ينشر صورته رفقة زيزو ولاعبي منتخب مصر من الطائرة
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    زيزو ينشر صورته من تدريبات منتخب مصر
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    فرجاني ساسي وسيف الدين الجزيري من تدريبات منتخب تونس
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    أحمد عيد ينشر صورته مع زيزو من معسكر منتخب مصر
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    محمود الونش ينشر مقطع فيديو من صالة الألعاب الرياضية
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    كريستيانو رونالدو ينشر صورته من تدريبات منتخب البرتغال
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    مصطفى محمد يحتفل بوصوله إلى هدفه رقم 20 مع نانت
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    يحيى عطية الله ينشر فيديو من تدريبات الأهلي
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    مصطفى محمد رفقة صلاح ومرموش وتريزيجيه من سفر بعثة منتخب مصر
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    سيف الدين الجزيري يحتفل بعد ميلاد زوجته
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كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ونشر مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي صورته رفقة محمد صلاح ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش، من طائرة منتخب مصر في طريقها إلى المغرب قبل مواجهة إثيوبيا.

كما نشر دونجا صورته رفقة محمد عبدالمنعم لاعب نيس الفرنسي وزيزو وأحمد عيد ومصطفى شوبير، من على متن طائرة منتخب مصر، فيما نشر أحمد عيد صورته رفقة زيزو، من التدريب الأخير للفراعنة.

وشارك كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، متابعيه صورته من تدريبات منتخب البرتغالي.

واحتفل سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، بعيد ميلاد زوجته، ونشر صورتهما رفقة ابنهما على خاصية القصص القصيرة بموقع "إنستجرام".

فيما نشر فرجاني ساسي لاعب الغرافة القطري، صورته رفقة الجزيري من تدريبات منتخب تونسي، ونشر يحيى عطية الله لاعب الأهلي مقطع من تدريبات الفريق.

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ستوري نجوم كرة القدم فرجاني ساسي مصطفى محمد محمد صلاح دونجا
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