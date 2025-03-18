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زيزو ينشر 3 صور من استعدادات منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا

11:25 م الثلاثاء 18 مارس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    زيزو عبر انستجرام.
  • عرض 3 صورة
    زيزو عبر إنستجرام
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كتب - محمد عبد السلام:

نشر لاعب الزمالك ومنتخب مصر، أحمد سيد زيزو، 3 صور له من مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة إثيوبيا، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ويلاقي منتخب مصر نظيره منتخب إثيوبيا يوم الجمعة المقبل الموافق 21 مارس، في الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتوجهت بعثة منتخب مصر الوطني لمطار القاهرة استعدادا للسفر إلى دولة المغرب التي تقام المباراة بها.

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