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بعد انتقاله لدوري الدرجة الثانية السعودي.. 3 صور لباسم مرسي بقميص فريق النصر

11:03 م الثلاثاء 18 مارس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    اللاعب باسم مرسي.
  • عرض 4 صورة
    اللاعب باسم مرسي
  • عرض 4 صورة
    الأعب باسم مرسي
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كتب - محمد عبد السلام:

نشر لاعب الزمالك السابق باسم مرسي صورة له وهو يرتدي قميص النصر السعودي، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق بإيموجي تاج.

يذكر أن باسم مرسي،لعب في عدة أندية منها، الزمالك وسيراميكا كليوباترا و الإسماعيلي وطلائع الجيش وغيرها.

وانضم مؤخرا إلى صفوف نادي الدرعية السعودي، أحد أندية دوري الدرجة الثانية، في صفقة انتقال حر

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باسم مرسي النصر السعودي الزمالك
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