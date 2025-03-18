بحضور أشرف صبحي وأبو ريدة.. كواليس مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة إثيوبيا

كتب - محمد عبد السلام:

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لمباراتي إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و 25 مارس الجاري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وحضر مران منتخب مصر اليوم كلا من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والمهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وحمادة الشربيني عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة المنتخب المتجهة إلى المغرب لملاقاة المنتخب الأثيوبي.

وشارك في مران المنتخب جميع اللاعبين المختارين للمعسكر، حيث بدأ التدريب في الثالثة والنصف عصر اليوم باستاد القاهرة، على أن تتوجه البعثة في الثامنة مساء اليوم للمغرب، لمواجهة منتخب إثيوبيا.