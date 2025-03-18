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بحضور أشرف صبحي وأبو ريدة.. كواليس مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة إثيوبيا

10:22 م الثلاثاء 18 مارس 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
  • عرض 20 صورة
    مران منتخب مصر
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كتب - محمد عبد السلام:

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لمباراتي إثيوبيا وسيراليون يومي 21 و 25 مارس الجاري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وحضر مران منتخب مصر اليوم كلا من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي والمهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة وخالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وحمادة الشربيني عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة المنتخب المتجهة إلى المغرب لملاقاة المنتخب الأثيوبي.

وشارك في مران المنتخب جميع اللاعبين المختارين للمعسكر، حيث بدأ التدريب في الثالثة والنصف عصر اليوم باستاد القاهرة، على أن تتوجه البعثة في الثامنة مساء اليوم للمغرب، لمواجهة منتخب إثيوبيا.

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مران منتخب مصر الدكتور أشرف صبحي المهندس هاني أبو ريدة مباراة منتخب مصر وإثيوبيا موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم
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