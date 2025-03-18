"بعد خروج ليفربول".. لامين يامال يكشف المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أوروبا
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كتب - محمد القرش:
تحدث لاعب برشلونة، لامين يامال، عن الفريق المرشح الأول للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع إقصاء ليفربول.
وقال يامال في تصريحات عبر صحيفة "سبورت" الإسبانية: "برشلونة المرشح الأقوى للفوز ببطولة أبطال أوروبا".
وأضاف: "الآن جاء دورنا لنكون المرشحون الأبرز للتتويج بدوري الأبطال بعد إقصاء ليفربول، ولا نخشى أي فريق لأننا نمتلك عقلية انتصارية".
واختتم لاعب منتخب إسبانيا:"فريقنا مختلف تماما عن الموسم الماضي عندما ودعنا البطولة أمام باريس سان جيرمان، حيث نعمل كعائلة هذا الموسم".
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