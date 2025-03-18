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"بعد خروج ليفربول".. لامين يامال يكشف المرشح الأول للفوز بدوري أبطال أوروبا

09:48 م الثلاثاء 18 مارس 2025
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كتب - محمد القرش:

تحدث لاعب برشلونة، لامين يامال، عن الفريق المرشح الأول للفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع إقصاء ليفربول.

وقال يامال في تصريحات عبر صحيفة "سبورت" الإسبانية: "برشلونة المرشح الأقوى للفوز ببطولة أبطال أوروبا".

وأضاف: "الآن جاء دورنا لنكون المرشحون الأبرز للتتويج بدوري الأبطال بعد إقصاء ليفربول، ولا نخشى أي فريق لأننا نمتلك عقلية انتصارية".

واختتم لاعب منتخب إسبانيا:"فريقنا مختلف تماما عن الموسم الماضي عندما ودعنا البطولة أمام باريس سان جيرمان، حيث نعمل كعائلة هذا الموسم".

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لامين يامال برشلونة دوري أبطال أوروبا منتخب إسبانيا ليفربول باريس سان جيرمان
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