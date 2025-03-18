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حفل زفاف خوسانوف لاعب مانشستر سيتي (صور وفيديو)

09:26 م الثلاثاء 18 مارس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حفل زفاف عبد القادر خوسانوف لاعب مانشستر سيتي (5)
  • عرض 10 صورة
    حفل زفاف عبد القادر خوسانوف لاعب مانشستر سيتي (6)
  • عرض 10 صورة
    حفل زفاف عبد القادر خوسانوف لاعب مانشستر سيتي (7)
  • عرض 10 صورة
    حفل زفاف عبد القادر خوسانوف لاعب مانشستر سيتي (3)
  • عرض 10 صورة
    حفل زفاف عبد القادر خوسانوف لاعب مانشستر سيتي (9)
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    حفل زفاف عبد القادر خوسانوف لاعب مانشستر سيتي (10)
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    حفل زفاف عبد القادر خوسانوف لاعب مانشستر سيتي (8)
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    حفل زفاف عبد القادر خوسانوف لاعب مانشستر سيتي (1)
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    حفل زفاف عبد القادر خوسانوف لاعب مانشستر سيتي (4)
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كتب - محمد القرش:

أقيم حفل زفاف لاعب مانشستر سيتي، عبد القادر خوسانوف، في دولة أوزبكستان اليوم الثلاثاء.

واستغل اللاعب صاحب الـ 21 عاما إجازة التوقف الدولي التي حصل عليها من نادي مانشستر سيتي، وعاد لموطنه لإقامة حفل زفافه.

وانضم خوسانوف إلى مانشستر سيتي خلال فترة الانتقلالات الشتوية الماضية قادما من لانس الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها 40 مليون يورو.

ومنذ انضمام اللاعب الأوزباكستاني للدوري للمان بلو، شارك في 8 مباريات "639 دقيقة" بجميع المسابقات وسجل هدف.

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