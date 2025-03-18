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موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

09:07 م الثلاثاء 18 مارس 2025

المنتخب المصري

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كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي منتخب مصر نظيره منتخب إثيوبيا يوم الجمعة المقبل الموافق 21 مارس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

مباراة منتخب مصر القادمة

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مصر، وتُقام المباراة في المغرب على ملعب العربي الزاولي.

ويدخل منتخب مصر اللقاء محتلا صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، بينما يدخل منتخب إثيوبيا في المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط.

وتُنقل المباراة على قنوات "أون تايم سبورت 1"، الناقل الحصري لمباريات مصر في تصفيات كأس العالم أفريقيا.

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مباراة منتخب مصر وإثيوبيا موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم
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