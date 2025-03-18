ثنائي مصر في الصدارة.. قائمة هدافي تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

كتب - محمد القرش:

تُستأنف مواجهات التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 غدا الأربعاء، بمواجهة تونس وليبيريا في الجولة الخامسة.

ويتصدر الثنائي المصري، محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، قائمة هدافي تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال العالم.

هدافو تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم

1. محمد صلاح (مصر) - 5 أهداف

2. محمود تريزيجيه (مصر) - 5 أهداف

3. جوردان أيو (غانا) - 4 أهداف

4. لويس مافوتا (أفريقيا الوسطى) - 3 أهداف

5. كاموري دومبيا (مالي) - 3 أهداف

6. سيكو فوفانا (كوت ديفوار) - 3 أهداف

7. بانسون داكا (زامبيا) - 3 أهداف

8. حكيم زياش (المغرب) - هدفين

9. موسى بارو (جامبيا) - هدفين

10. مسعود جمعة (كينيا) - هدفين

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