"الكينج والبرنس".. أول ظهور لمحمد صلاح ومرموش في معسكر منتخب مصر

كتبت-هند عواد:

نشر الحساب الرسمي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على موقع "فيسبوك"، صورا للثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي من تدريبات الفراعنة، وعلق: "الكينج والبرنس، الفريق كامل العدد".

وانضم الثلاثي عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي إلى معسكر منتخب مصر، اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب مصر إلى المغرب، في الثامنة والربع مساء اليوم، استعدادا لمواجهة إثيوبيا يوم 21 مارس الحالي.

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