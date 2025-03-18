كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تحدث النجم الفرنسي بصفوف ريال مدريد كيليان مبابي عما يتردد عن وجود خلاف بينه وبين مدرب منتخب بلاده ديشامب ولكنه يشير في الوقت ذاته أنه يكن كل الاحترام له.

وأشار مبابي في تصريحات لقناة "Clique TV" الفرنسية اليوم الثلاثاء، إلى أنه كان قد طلب من ديشامب عدم استدعائه في سبتمبر الماضي؛ لعدم مرمروه بفترة جيدة أو حصوله على فترات راحة ولكن مدرب منتخب فرنسا أصر على ضمه:"الأمور سارت بعد ذلك على ما يرام".

وأضوح اللاعب صاحب الـ 26 عاماً أنه يكن كل الاحترام للمدرب ديشامب، معللاً:"هو مدربي الوحيد مع منتخب فرنسا وهذا ليس سرًا وماحدث مرجد خلاف في وجهات النظر ولا داعِ لأن يعرفه الجميع.

وأتم لاعب ريال مدريد:"لو كان هناك خلافًا بيني وديشامب فلن أرد على اتصالات الجميع يعرفني ويعرف إذا كان بيني وبين أحدهم خلافًا فلا أبقى على الاتصال معه ولكن هذا لا يعني أنه لا توجد خلافات في العلاقات، حتى لو لم أكن أرغب في أي خلافات، فلا يزال هناك بعضها".

وكانت قائمة منتخب فرنسا التي أعلنها ديديه ديشامب قد شهدت عودة مبابي مرة أخرى للمشاركة في دوري أمم أوروبا بعد غياب استمر قرابة 6 أشهر.

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