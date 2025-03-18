في سن الـ24.. أكرم عفيف يتفوق على ميسي ويعادل رقم رونالدو

كتب- محمد عبدالهادي:

حقق أكرم عفيف، نجم السد والمنتخب القطري، إنجازًا عالميًا غير مسبوق بعدما دخل قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية قبل بلوغ سن الـ24، ليصبح ضمن نخبة من الأسماء اللامعة في تاريخ كرة القدم.

وبحسب تقرير صادر عن "ترانسفير ماركت"، شارك عفيف في 61 مباراة دولية مع منتخب قطر قبل إتمامه الرابعة والعشرين، ليعادل بذلك الرقم الذي حققه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نفس العمر، ويتقاسم معه المركز العاشر في القائمة.

كما أوضح التقرير أن أكرم عفيف تفوق على الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي لعب 57 مباراة دولية فقط مع "التانجو" قبل بلوغ الـ24، ليحتل المركز التاسع عشر.

بينما يتصدر حسين كعبي، نجم المنتخب الإيراني، القائمة برصيد 89 مباراة، يليه الأمريكي لاندون دونوفان بـ77 مباراة، كما تضم القائمة كلًا من البرازيلي نيمار جونيور بـ69 مباراة، والفرنسي كيليان مبابي الذي سجل 66 مشاركة دولية.

يُذكر أن أكرم عفيف قدم مسيرة دولية مميزة حتى الآن، حيث خاض 112 مباراة بقميص المنتخب القطري، نجح خلالها في تسجيل 38 هدفًا، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة القطرية في العصر الحديث.