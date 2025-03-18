واقعة غريبة.. الوقوف دقيقة حداد على لاعب مازال حيًا (فيديو)

كتب- محمد عبدالهادي:

في واقعة طريفة وغريبة من نوعها، شهدت مباراة في الدوري البلغاري موقفًا استثنائيًا بعدما وقف اللاعبون دقيقة صمت حدادًا على لاعب سابق، قبل أن يتضح لاحقًا أنه لا يزال على قيد الحياة.

ماذا حدث في الدوري البلغاري؟

قام نادي أردا البلغاري بالوقوف دقيقة صمت حدادا على لاعبه السابق بيتكو جانشيف، بعدما وردتهم أنباء بوفاته قبل مباراة ليفسكي صوفيا بالدوري المحلي، واصطف الفريقان قرب دائرة منتصف الملعب حدادا علي اللاعب قبل انطلاق المباراة في الدوري البلغاري.

ولكن قبل انتهاء المباراة، تم تصحيح الانباء، وقدم نادي أردا اعتذارا للاعب وأسرته وأكد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنه تلقى معلومات خاطئة حول وفاة جانشيف.

وأضاف في بيانه: "تقدم إدارة نادي أردا اعتذارها الشديد للاعب السابق بيتكو جانشيف وأقاربه ومحبيه بعد أن تلقى النادي معلومات خاطئة حول وفاته.

وتابع: "نتمنى لبيتكو جانشيف سنوات طويلة قادمة من الصحة والسعادة والاستمتاع بمزيد من نجاحات النادي".