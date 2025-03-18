مات على الحلبة.. تفاصيل وفاة المصارع الأمريكي فينس ستيل

كتب- محمد عبدالهادي:

رحل المصارع الأمريكي فينس ستيل، المعروف بلقب "جوراسيك جاغرناوت"، عن عمر 39 عامًا بعد تعرضه لحالة طبية طارئة أثناء نزال كان يستعد لخوضه.

كان ستيل، وهو مصارع مستقل، يستعد للمشاركة في نزال رباعي ضمن فعاليات مؤسسة "Brii Combination Wrestling" (BCW)، لكنه انهار فجأة داخل الحلبة، مما استدعى تدخلاً طبيًا عاجلًا.

وفي بيان رسمي، أكدت المؤسسة:

"خلال فعاليتنا الأخيرة، تعرض فينس لحالة صحية طارئة في الحلبة. نشكر شرطة ريدجفيلد بارك على استجابتها السريعة ومحاولتها إنقاذه، لكن للأسف، فقدناه بشكل مأساوي. إنها خسارة كبيرة، ونرجو احترام الخصوصية في هذا الوقت الصعب."

ورغم عدم الإعلان رسميًا عن سبب الوفاة، نقل موقع "Fightful" عن مصادر أن ستيل تعرض لنوبة قلبية كانت السبب في رحيله المفاجئ.



جدير بالذكر ان المصارع الأمريكي ستيل ولد في نيويورك وكان معروفًا ببنيته القوية، حيث بلغ وزنه 449 رطلاً (أكثر من 200 كجم)، واشتهر بأسلوبه القوي في المصارعة.