سوبر كلاسيكو وقمم أوروبية.. أبرز مباريات التوقف الدولي في مارس

كتب- محمد عبدالهادي:

تتوقف الدوريات المحلية حول العالم هذا الأسبوع لإفساح المجال لأول فترة توقف دولي في عام 2025، حيث ستشهد الساحة الكروية مواجهات قوية على مختلف الأصعدة، خصوصًا في دوري الأمم الأوروبية، وتصفيات كأس العالم 2026 لقارات أمريكا الجنوبية، آسيا، وأفريقيا.

دوري الأمم الأوروبية – ربع النهائي والصعود والهبوط

تشهد فترة التوقف الدولي انطلاق مباريات الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، إلى جانب مواجهات الصعود والهبوط.

تبدأ منافسات ربع النهائي يوم الخميس المقبل بأربع مواجهات قوية:

الدانمارك × البرتغال

هولندا × إسبانيا

كرواتيا × فرنسا

إيطاليا × ألمانيا

وتتجدد لقاءات الإياب يوم الأحد 23 مارس لحسم المتأهلين إلى نصف النهائي.

أما مباريات الصعود والهبوط، فستشهد لقاءات بين:

أرمينيا × جورجيا

تركيا × المجر

اليونان × أسكتلندا

أوكرانيا × بلجيكا

تصفيات أمريكا الجنوبية – كأس العالم 2026

تستأنف تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 بالجولتين الـ13 والـ14، حيث سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع سوبر كلاسيكو مثير بين الأرجنتين والبرازيل يوم 26 مارس على ملعب "المونيمونتال".

لكن قبل ذلك، يلتقي منتخب الأرجنتين مع أوروجواي في 22 مارس، بينما يخوض منتخب البرازيل مواجهة أمام كولومبيا، ساعيًا لتحسين مركزه في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الخامس حاليًا.

ويتربع منتخب الأرجنتين على صدارة التصفيات، حيث يتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى مباشرة إلى كأس العالم، بينما يخوض صاحب المركز السابع ملحق "الفيفا".

تصفيات آسيا – كأس العالم 2026

تعود منافسات تصفيات كأس العالم 2026 في قارة آسيا مع إقامة الجولتين السابعة والثامنة يومي 20 و25 مارس، والتي تشهد مباريات عربية مرتقبة.

في الجولة السابعة، يلتقي:

العراق × الكويت

الأردن × فلسطين

أما في الجولة الثامنة، فتشهد المواجهات التالية:

الكويت × عمان

فلسطين × العراق

كما يخوض منتخب السعودية اختبارًا صعبًا بمواجهته الصين واليابان، بينما يصطدم منتخب الإمارات بمواجهتين ضد إيران وكوريا الشمالية.

تصفيات أفريقيا – كأس العالم 2026

تعود عجلة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للدوران بإقامة الجولتين الخامسة والسادسة.

يخوض منتخب مصر مواجهة ضد إثيوبيا يوم الجمعة المقبل في المغرب، قبل أن يلتقي سيراليون يوم 25 مارس في القاهرة.

في بقية المباريات، يلتقي:

المغرب × النيجر وتنزانيا

تونس × ليبيريا ومالاوي

الجزائر × بوتسوانا وموزمبيق