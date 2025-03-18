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بسبب الصيام.. لامين يامال يدخل تاريخ منتخب إسبانيا

02:01 م الثلاثاء 18 مارس 2025

لامين يامال

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كتب- محمد عبدالهادي:

سجل لامين يامال، لاعب نادي برشلونة، اسمه في التاريخ مع منتخب إسبانيا، وذلك في ظل تواجده مع الماتادور، ضمن استعدادات مواجهة هولندا في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وكشفت صحيفة ماركا الإسبانية أن لامين يامال بات أول لاعب صائم يتم استدعاؤه لقائمة المنتخب الإسباني خلال شهر رمضان.

وأوضحت الصحيفة أن يامال كان مع منتخب إسبانيا خلال شهر رمضان 2024 لكنه لم يكن صائماً، بينما قرر الصيام هذا العام .

وأشارت أنه رغم انضمام أكثر من لاعب مسلم لتشكيلة منتخب إسبانيا مثل أداما تراوري وأنسو وفاتي "لكن في حالتيهما لم تكن هناك مباريات للمنتخب الإسباني في شهر رمضان".

ووفقًا لصحيفة ماركا ان لامين يامال لديه فتوى تتيح له الإفطار في أيام المباريات بشهر رمضان، إلا أنه قرر الالتزام بالصيام هذا العام، معتمدًا على نظامه الغذائي.

من جانبه يقوم النادي يدعمه بتوفير نظام غذائي مناسب لتقليل آثار الصيام، وهو ما تم تطبيقه سابقًا مع لاعبين مسلمين آخرين في الفريق.

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لامين يامال نادي برشلونة منتخب إسبانيا دوري الأمم الأوروبية
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