سام مرسي يتعاطف مع غزة ويوجه رسالة إنسانية

كتب- محمد عبدالهادي:

أبدى النجم المصري سام مرسي المحترف ضمن صفوف إيبسويتش تاون الإنجليزي، استيائه من الأوضاع الأخيرة في غزة، معبرًا عن تعاطفه مع المتضررين بعد الهجوم العدواني الذي تعرض له القطاع في الساعات الماضية.

ماذا قول سام مرسي عن الهجوم العدواني؟

كتب سام مرسى عبر حسابه الرسمى بمنصة "إكس"، "تستمر الإبادة الجماعية بحق أهل غزة والدول الجبانة تشاهد فقط، الأمر مثير للاشمئزاز".

وأظهر اللاعب المصري سام مرسي، دعمه للقضية الفلسطينية في أكثر من موقف سابق، فقد شارك في يونيو الماضي في مباراة خيرية نظمها اللاعب الهولندي أنور الغازي وذهبت العوائد بالكامل إلى دعم الشعب الفلسطيني.

ويملك إيبسويتش تاون 17 نقطة في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى الممتاز متساويًا مع التاسع عشر ليستر سيتي، ومتقدمًا بفارق 8 نقاط عن الأخير ساوثهامبتون.