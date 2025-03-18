أول تعليق من ليونيل ميسي بعد استبعاده من قائمة الأرجنتين

كتب- محمد عبدالهادي:

علق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق انتر ميامي الأمريكي على استبعاده من قائمة منتخب بلاده في مواجهتي أوروجواي والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وكان ليونيل سكالوني المدير الفني للأرجنتين قد أعلن أمس الإثنين قائمة الأرجنتين النهائية لتصفيات كأس العالم، والتي شهدت غياب ميسي للإصابة.

ماذا قال ميسي عن استبعاده من قائمة الأرجنتين

علق ميسي عبر حسابه الشخصي "إنستجرام"، صباح اليوم الثلاثاء عن غيابه من منتخب الأرجنتين وقال:" "من المؤسف أن أفوّت هاتين المباراتين المميزتين مع المنتخب ضد أوروجواي والبرازيل، كما هو الحال دائماً".

وأضاف: "كنت أرغب في التواجد، لكن في اللحظة الأخيرة، تعرضت لإصابة ليست خطيرة، لكنها تجبرني على التوقف لفترة قبل العودة للعب، مما أبعدني عن المشاركة".

واختم: "من هنا سأكون مشجعاً وأدعم الفريق كأي مشجع آخر، هيا يا أرجنتين".



ويعاني ليونيل ميسي من إصابة طفيفة في العضلة الضامة تعرض لها خلال مباراة انتر ميامي و أتلانتا يونايتد الماضية بالدوري الأمريكي، ومن المقرر ان يخضع للفحوصات الطبية في الفترة القادمة لنحديد موعد مشاركته في المباريات.