3 تحديات لمؤمن سليمان مع عودته للدوري العراقي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعاد نادي الشرطة العراقي مدربه المصري السابق مؤمن سليمان لقيادة فريقه خلفًا لمواطنه محمد عظيمة الذي رحل عن تدريب الفريق.

ويحتل فريق الشرطة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 47 نقطة بفارق نقطتين عن الزوراء صاحب المركز الثاني وزاخو المتصدر ولكنه خاض مباراتين أقل منهما.

وسيجد مؤمن سليمان نفسه أمام عدة تحديات مع فريق الشرطة نستعرض 3 منها:

1) مواصلة الانتصارات

تشهد الفترة الماضية نتائج مميزة لفريق الشرطة؛ إذ لم يخسر منذ ديسمبر 2024 حين سقط بهدف نظيف أمام ضيفه زاخو في الدوري وسيكون تحديًا أمام مؤمن سليمان مواصلة الانتصارات.

2) الصدارة

فوز الشرطة بالمباراتين المتبقيتين له يعني صدارته لجدول ترتيب الدوري العراقي لذلك سيكون تحديًا أمام مؤمن سليمان القبض على صدارة الدوري.

3) إنجازه السابق

مؤمن سليمان سبق وقاد الفريق في ولايتين مختلفتين الأولى حقق بها الدوري والثانية في الموسم الماضي حين حقق الدوري والكأس معًا في واقعة تاريخية للنادي وهي الإنجازات التي لن يقبل جمهور الشرطة بأقل منها مع مؤمن سليمان.

وكان مؤمن سليمان قد رحل لتدريبب فريق أهلي بني غازي بعد رحيله عن الشرطة ولكنه رحل بعدما تم فسخ التعاقد معه في مطلع مارس الجاري.

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