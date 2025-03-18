منتخب تنزانيا يفوز على منتخب مصر للناشئين في بطولة مركز المنتخبات الوطنية

منتخب تنزانيا يفوز على منتخب مصر للناشئين في بطولة

كتب ـ محمد الميموني:

فاز منتخب تنزانيا للناشئين على المنتخب الوطني مساء الإثنين ضمن منافسات بطولة مركز المنتخبات الوطنية الودية في إطار الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وانتهت المباراة بين الفريقين بنتيجة هدف مقابل لاشيْ.

وتعد هذه التجربة الودية الثانية للمنتخب بعد فوزه في المباراة الأولى على ليبيريا بنتيجة 6-2.

ويخوض المنتخب الوطني تحت 17 عاما، ودية ثالثة قبل السفر إلى المغرب، والدخول في غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة من نهاية شهر مارس الجاري وحتى 19 أبريل.