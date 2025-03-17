مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري القسم الثاني-أ

بلدية المحلة

- -
21:30

المقاولون العرب

دوري القسم الثاني-أ

المصرية للاتصالات

- -
21:30

ديروط

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
21:30

بروكسي

جميع المباريات

إعلان

لاعب مارسيليا يهاجم ناصر الخليفي.. الرقي لا يشتري بالأموال

08:29 م الإثنين 17 مارس 2025

أدريان رابيو، لاعب وسط مارسيليا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

شهد كلاسيكو فرنسا بين باريس سان جيرمان ومارسيليا في الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي أحداثًا مثيرة داخل وخارج الملعب، حيث انتهت المباراة بفوز باريس (3-1)، ليواصل فريق العاصمة تصدره للمسابقة بفارق مريح عن أقرب منافسيه.

إحدى أبرز اللقطات التي طغت على المواجهة كانت الهجوم الجماهيري العنيف ضد أدريان رابيو، لاعب وسط مارسيليا، الذي لا تزال علاقته المتوترة مع ناديه السابق باريس سان جيرمان تلقي بظلالها حتى اليوم.

فمنذ رحيله المفاجئ عن الفريق في 2019 بعد خلافات حادة مع الإدارة حول تجديد عقده، أصبح رابيو هدفًا دائمًا لغضب جماهير سان جيرمان، التي لم تغفر له هذا القرار.

خلال اللقاء، تعرض رابيو لصافرات الاستهجان وهتافات مسيئة، لم تقتصر عليه فقط، بل طالت والدته فيرونيك رابيو، التي تدير أعماله، وحتى والده الراحل ميشيل بروفوست، الذي وافته المنية في يناير 2019 بعد صراع طويل مع المرض.

رد رابيو لم يكن هادئًا، حيث خرج عن صمته عقب المباراة ونشر رسالة حادة عبر حسابه على إنستجرام قال فيها: "إهانة أم وأب متوفيين.. لكل شيء ثمن، لكنك لن تأخذه معك إلى الجنة، صدقني."

لكن أكثر ما أثار الجدل كان هجومه المباشر على رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، حيث كتب: "ناصر، يمكنك امتلاك كل أموال العالم وأكثر، لكن الرقي لا يشترى."

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أدريان رابيو يهاجم ناصر الخليفي مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا الدوري الفرنسي ناصر الخليفي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عاجل - قرار جديد من النيابة في واقعة سائق الفردوس
من أول ألف جنيه.. بنكان ينفردان بطرح شهادات بأسعار فائدة مرتفعة بمصر
"جيه بي مورجان" يتوقع خفض المركزي سعر الفائدة 4% دفعة واحدة في أبريل و2% في مايو
احذر | لو بتهدي قبله مش كفاية.. طريقة احتساب الرادار سرعة السيارة ؟
انخفاض 11 درجة وعودة الأمطار.. طقس أول 3 أيام في الـ10 الأواخر من رمضان