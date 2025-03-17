لاعب مارسيليا يهاجم ناصر الخليفي.. الرقي لا يشتري بالأموال

كتب- محمد عبدالهادي:

شهد كلاسيكو فرنسا بين باريس سان جيرمان ومارسيليا في الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي أحداثًا مثيرة داخل وخارج الملعب، حيث انتهت المباراة بفوز باريس (3-1)، ليواصل فريق العاصمة تصدره للمسابقة بفارق مريح عن أقرب منافسيه.

إحدى أبرز اللقطات التي طغت على المواجهة كانت الهجوم الجماهيري العنيف ضد أدريان رابيو، لاعب وسط مارسيليا، الذي لا تزال علاقته المتوترة مع ناديه السابق باريس سان جيرمان تلقي بظلالها حتى اليوم.

فمنذ رحيله المفاجئ عن الفريق في 2019 بعد خلافات حادة مع الإدارة حول تجديد عقده، أصبح رابيو هدفًا دائمًا لغضب جماهير سان جيرمان، التي لم تغفر له هذا القرار.

خلال اللقاء، تعرض رابيو لصافرات الاستهجان وهتافات مسيئة، لم تقتصر عليه فقط، بل طالت والدته فيرونيك رابيو، التي تدير أعماله، وحتى والده الراحل ميشيل بروفوست، الذي وافته المنية في يناير 2019 بعد صراع طويل مع المرض.

رد رابيو لم يكن هادئًا، حيث خرج عن صمته عقب المباراة ونشر رسالة حادة عبر حسابه على إنستجرام قال فيها: "إهانة أم وأب متوفيين.. لكل شيء ثمن، لكنك لن تأخذه معك إلى الجنة، صدقني."

لكن أكثر ما أثار الجدل كان هجومه المباشر على رئيس باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، حيث كتب: "ناصر، يمكنك امتلاك كل أموال العالم وأكثر، لكن الرقي لا يشترى."