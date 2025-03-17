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مفاجأة مدوية.. قائمة الأرجنتين النهائية لمواجهتي البرازيل وأوروجواي

07:51 م الإثنين 17 مارس 2025

منتخب الأرجنتين

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كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت قائمة الأرجنتين النهائية التي أعلنها ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، مفاجأة من العيار الثقيل، ضمن الاستعدادات لمباراتي البرازيل وأوروجواي بتصفيات كأس العالم 2026.

واستبعد سكالوني من القائمة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي بسبب تعرضه لـ إصابة رفقة فريقه الأمريكي.

ومن المقرر ان يلتقي منتخب الأرجنتين وأوروجواي يوم 22 مارس المقبل، على أرضية ستاد سينتيناريو في مونتيفيديو، بينما سيواجه البرازيل يوم 26 بالشهر ذاته.

وجاءت قائمة الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز- رولي- بينيتيز.

خط الدفاع: مولينا- فويث- روميرو- بيزيلا- باليردي- أوتاميندي- ميدينا- تاجليافيكو.

وسط الميدان: باريديس- إنزو فيرنانديز- دي بول- بالاسيوس- ماك أليستر- بيروني- سيميوني- دومينجويز- ألمادا- جونزاليز- كوريا- باز.

ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره أوروجواي يوم السبت القادم، بينما قمة مباراة البرازيل يوم الأربعاء، الموافق 26 من شهر مارس الجاري.

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منتخب الأرجنتين البرازيل أورجواي ليونيل سكالوني
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