بتواجد عمر مرموش .. التشكيل المثالي للجولة الـ29 بالدوري الإنجليزي
كتب- محمد عبدالهادي:
تصدر الدولي المصري عمر مرموش، لاعب فريق مانشستر سيتي، التشكيل المثالي للجولة 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-25.
وتألق مرموش في مباراة السيتي الأخيرة أمام برايتون، والتي إنتهت بالتعادل الايجابي 2-2، بعدما سجل هدفًا وتسبب فى ركلة جزاء سجل من خلالها هالاند هدفًا آخر.
وجاء التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي كالتالي:
حراسة المرمى: مارك فليكين (برينتفورد).
خط الدفاع: جورين تيمبر (أرسنال)، نيكولا ميلينكوفيتش (نوتينجهام فورست)، بيرفيس إستوبينان (برايتون):
خط الوسط: كريستيان نورجارد (برينتفورد)، أندرياس بيريرا (فولهام):
خط الوسط الهجومي: أنتوني إلانجا (نوتينجهام فورست)، عمر مرموش (مانشستر سيتي)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، جان ريكنر بيليجارد (وولفرهامبتون).
خط الهجوم: يورجن ستراند لارسن (وولفرهامبتون).
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