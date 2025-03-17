بتواجد عمر مرموش .. التشكيل المثالي للجولة الـ29 بالدوري الإنجليزي

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر الدولي المصري عمر مرموش، لاعب فريق مانشستر سيتي، التشكيل المثالي للجولة 29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2024-25.

وتألق مرموش في مباراة السيتي الأخيرة أمام برايتون، والتي إنتهت بالتعادل الايجابي 2-2، بعدما سجل هدفًا وتسبب فى ركلة جزاء سجل من خلالها هالاند هدفًا آخر.

وجاء التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: مارك فليكين (برينتفورد).

خط الدفاع: جورين تيمبر (أرسنال)، نيكولا ميلينكوفيتش (نوتينجهام فورست)، بيرفيس إستوبينان (برايتون):

خط الوسط: كريستيان نورجارد (برينتفورد)، أندرياس بيريرا (فولهام):

خط الوسط الهجومي: أنتوني إلانجا (نوتينجهام فورست)، عمر مرموش (مانشستر سيتي)، برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، جان ريكنر بيليجارد (وولفرهامبتون).

خط الهجوم: يورجن ستراند لارسن (وولفرهامبتون).