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كلاكيت ثالث مرة.. مؤمن سليمان مديرًا فنيًا للشرطة العراقي رسميًا

06:46 م الإثنين 17 مارس 2025

مؤمن سليمان مديرًا فنيًا للشرطة العراقي

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كتب- محمد عبدالهادي:

أعلن نادي الشرطة العراقي، مساء الإثنين، عن تعاقده مع المدرب المصري مؤمن سليمان لتولي القيادة الفنية للفريق مجددًا.

ويأتي تعيين مؤمن سليمان خلفًا لمواطنه محمد عبدالعظيم، الذي قاد الفريق خلال 10 مباريات في مختلف المسابقات، محققًا الفوز في 5 لقاءات والتعادل في 5 أخرى، قبل أن تتم إقالته مؤخرًا.

ويمثل هذا التعاقد عودة جديدة لسليمان إلى النادي، حيث سبق له الإشراف على تدريب الشرطة العراقي في فترتين سابقتين، وحقق معه نجاحات كبيرة، أبرزها التتويج بلقب الدوري العراقي مرتين في موسمي 2021-2022 و2023-2024، إلى جانب الفوز بكأس العراق في موسم 2023-2024.

وعلق الحساب الرسمي لنادي الشرطة العراقي على عودة مؤمن سليمان قائلاً: "رحلة المجد مستمرة، والطموح يتجدد بعودة الكدع".

ماهو ترتيب الشرطة في الدوري العراقي؟
يتواجد فريق الشرطة بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري العراقي وذلك برصيد 47 نقطة، خلف كل من المتصدر فريق زاخو برصيد 49 نقطة، والوصيف فريق الزوراء برصيد 49 نقطة.

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نادي الشرطة العراقي مؤمن سليمان
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