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مرشح للكرة الذهبية.. ليفربول يختار بديل محمد صلاح

06:00 م الإثنين 17 مارس 2025

رافينيا

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كتب- محمد عبدالهادي:
يبدو أن نادي ليفربول بدأ في التحرك مبكرًا لتأمين بديل محتمل للنجم المصري محمد صلاح، وسط التكهنات حول مستقبله مع الفريق.

وينتهي تعاقد صلاح مع الليفر بنهاية الموسم الجاري، وسط عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين علي تمديد التعاقد، مما يجعل وجهته للرحيل هي الأقرب حتي الأن.

ووفقًا شبكة "GiveMeSport" ، فإن "الريدز" وضعوا الجناح البرازيلي رافينيا، لاعب برشلونة، ضمن قائمة المرشحين لتعويض رحيل صلاح المحتمل.

وأشار التقرير أن رافينيا يحظي باهتمام ليفربول منذ فترة، خاصة بعد تألقه في الدوري الإسباني، حيث يتمتع بأسلوب لعب مشابه لصلاح من حيث السرعة والقدرة على المراوغة وصناعة الفرص.

وأوضحت الشبكة أن رافيينا بات منافسًا حقيقيًا على جائزة الكرة الذهبية والتي من المحتمل أن يحققها إذا فاز برشلونة بلقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني .

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رافينيا ليفربول محمد صلاح الكرة الذهبية برشلونة
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